Niederlande : Drogenbande baute Folterkammer in Container

Drogenbande baute Folterkammer in Container

In einem isolierten Container steht ein Zahnarztstuhl - in dem "Behandelzimmer" wurden auch zahlreiche Folter-Instrumente gefunden. Foto: dpa/-

Rotterdam Eine Explosion - die Tür zur Lagerhalle wird gesprengt. Vermummt und schwer bewaffnet dringt das Einsatzkommando ein. In einem Container machen die Ermittler eine grausige Entdeckung.

Ein Container, von innen dick mit silberner Folie isoliert. In der Mitte ein altmodischer Zahnarztstuhl mit Riemen zum Festschnallen der Arme, dazu Handschellen und ein ganzes Arsenal an Werkzeugen, um Menschen zu quälen. Die Entdeckung einer geheimen Folterkammer schockt sogar die hartgesottenen Polizisten des niederländischen Einsatzkommandos: „Fucking hell!“, ruft einer in dem Video, das die Polizei zu dem spektakulären Einsatz veröffentlichte.