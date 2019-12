Darstellerin verletzt : Minnie Maus und Donald Duck in Disney World begrapscht

Orlando In den Kostümen von Micky Maus, Minnie Maus und Donald Duck sollen Angestellte von Walt Disney World Freude verbreiten, doch mindestens dreimal im Dezember wurden sie offenbar Opfer übergriffiger Besucher, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Minnie und Donald wurden nach eigener Darstellung begrapscht, eine Frau in einem Micky-Kostüm musste mit Nackenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ihr eine Großmutter übertrieben hart den Kopf getätschelt habe. Im November war ein 41-jähriger Mann festgenommen worden, weil er einer Angestellten in einem Prinzessinen-Kostüm bei einem Foto an die Brust gefasst haben soll.