Vor oder zurück? : Diese Merksätze helfen bei der Zeitumstellung

Bonn Seit 1980 gibt es in Deutschland eine Sommer- und eine Winterzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren wieder um eine Stunde umgestellt. Hier sind einige Eselsbrücken zur Umstellung auf die Winterzeit.

Hätten die Initiatoren der Sommerzeit doch bloß an das Chaos in den Köpfen der Deutschen gedacht, dass sie mit der endgültigen Einführung der Sommerzeit angerichtet haben. Der Grund für die Umstellung war die Ölkrise in den 1970er-Jahren, bei der man so Energie sparen wollte.