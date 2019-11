Interview mit Komponist Danny Elfman : Gehen „Die Simpsons“ demnächst zu Ende?

Bonn Die Simpsons haben längst Kultstatus erreicht, in den USA läuft derzeit die 31. Staffel. Doch nach mehr als 650 Episoden könnte die gelbe Familie zeitnah ein letztes Mal auf ihrem Sofa im Wohnzimmer Platz nehmen.

„Nach allem, was ich gehört hab, geht es zu Ende. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe gehört, dass es das letzte Jahr sein wird“, sagte der Hollywood-Komponist im Gespräch mit der Entertainment-Seite joi.ie. In den USA läuft derzeit und noch bis zum Frühjahr die 31. Staffel der Erfolgsserie. Die Interviewer zeigten sich überrascht über diese Aussage. Daraufhin ruderte Elfman, der für seine Soundtracks zu „Good Will Hunting“, „Men in Black“, „Big Fish“ und „Milk“ für einen Oscar nominiert wurde, ein wenig zurück. Er könnte sich auch irren, führte er an.