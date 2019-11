„Die Höhle der Löwen“ : Diese Bilanz ziehen die Investoren aus der sechsten Staffel

Bonn Vor kurzem flimmerte die bisher letzte Folge der aktuellen sechsten Staffel der Unternehmershow „Die Höhle der Löwen“ über die Bildschirme. Weiter geht es im Frühjahr des kommenden Jahres. Jetzt ziehen die Löwen Bilanz.

Auch in der sechsten Staffel gab es wieder jede Menge Start-ups und Deals. Unter anderem überzeugten Unternehmerinnen aus Bonn die Löwen, und auch Elias El Gharbaoui gewann einen Investor für sich - wenn auch nicht auf Dauer. Welche Deals den Investoren besonders in Erinnerung geblieben sind und wie die Bilanz der sechsten Staffel ist, berichten die Löwen jetzt. So etwa Judith Williams, die in der sechsten Staffel Deals mit „Elixr“, „Bitterliebe“ und „Jagua for you“ abgeschlossen hat, oder Dagmar Wöhrl, die in der selben Staffel in „Noveltea“, „Refresh“ und „Guatavita Panela“ investiert hat. Georg Kofler sagte auf GA-Anfrage: „Bis jetzt habe ich einen Deal abgeschlossen, mit ‚WeeDo funwear’.“