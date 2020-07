Ranking : Das sind die höchsten Achterbahnen Europas

Der Silver Star im Europapark Rust gehört mit 73 Metern zu den höchsten Achterbahnen in Europa. Foto: dpa/Patrick Seeger

Bonn Geschwindigkeiten von weit mehr als 100 km/h, 90-Grad-Gefälle und Dutzende Meter Höhe: Achterbahnen locken geradezu mit schwindelerregenden Zahlen. Zu den höchsten in Europa zählen auch zwei aus Deutschland. Eine Übersicht.

So schnell wie möglich und je höher desto besser: Adrenalin-Junkies dürften nicht selten nach diesem Motto einen Freizeitpark besuchen und dort den direkten Weg zur Achterbahn suchen. Wer in Deutschlands Freizeitparks besonders hoch hinaus möchte, ist im Europa-Park sowie im Hansa-Park gut aufgehoben. 73 Meter hoch ist dort jeweils eine der Achterbahnen.

Im europaweiten Vergleich liegen beide damit in den Top Ten, für das Treppchen reicht es jedoch knapp nicht - für die Spitze bei weitem nicht. Das Portal Statista hat auf Grundlage der Daten der Internetseite Roller Coaster DataBase die höchsten Achterbahnen Europas aufgelistet.

Platz 1: Red Force - 112 Meter

Spitzenreiter in Europa ist die Stahlachterbahn Red Force im spanischen Freizeitpark Ferrari Land der PortAventura World. Auf einer Strecke von 880 Meter werden Besucher innerhalb von nur fünf Sekunden auf 180 Stundenkilometer beschleunigt. In einer Höhe von 112 Meter geht es dann in einem Gefälle von 90 Grad nach unten.

Platz 2: Hyperion - 77 Meter

Bereits 35 Meter kleiner ist die 2018 eröffnete Achterbahn Hyperion im Freizeitpark Energylandia in Polen. Der Mega Coaster ist 1450 Meter lang, die Wagen fahren mit einer Geschwindigkeit von mehr als Tempo 140 über die Schienen.

Platz 3: Shambhala - 76 Meter

Bei der Eröffnung 2012 war die Achterbahn im spanischen PortAventura die höchste Achterbahn Europas, heute liegt sie mit 76 Metern auf dem dritten Platz. Aufgrund ihrer Größe und Höhe zählt sie ebenfalls zu den Hypercoastern, auf mehr als 134 Stundenkilometer beschleunigen die Wagen auf der rund 1,5 Kilometer langen Strecke.

Platz 4: Silver Star und Schwur des Kärnan - 73 Meter

Den vierten Platz in dieser Liste teilen sich die beiden Achterbahnen aus Deutschland. Der Silver Star im Europa-Park Rust ist 127 km/h schnell, bei einer Länge von rund 1,6 Kilometern geht es in einem Gefälle von 68,5 Grad in die Tiefe. Noch steiler geht es im Schwur des Kärnan im Hansa-Park nach unten. Bei einem Gefälle von 90 Grad rasen die Wagen mit Tempo 127 um die Kurven.

Platz 5: Big One - 64,9 Meter

Bereits 1994 hat die Achterbahn The Big One im Blackpool Pleasure Bach in England eröffnet. Zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung war sie die höchste, schnellste (119 km/h) und steilste (Gefälle von 65 Grad) Achterbahn der Welt.

Platz 6: Zadra - 63,8 Meter

Senkrecht in die Tiefe fahren die Besucher der Zadra im polnischen Freizeitpark Energylandia. Die 1316 Meter lange Strecke besitzt bei einer Höhe von rund 63 Metern ein 90-Grad-Gefälle, die Bahn erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 121 Stundenkilometer.

Platz 7: Stealth - 62,5 Meter

In nur zwei Sekunden beschleunigt die Stahlachterbahn Stealth im Thorpe Park nahe London auf rund 128 Stundenkilometer. Im Anschluss geht es mehr als 60 Meter in die Höhe und in einem Winkel von 90 Grad wieder in die Tiefe.

Platz 8: Hyper Coaster - 61 Meter

Der Hyper Coaster im Land of Legends Theme Park in Antalya in der Türkei beschleunigt auf 115 Stundenkilometer und ist 1273 Meter lang.

Platz 9: Stunt Fall - 58,2 Meter

Das Besondere am Stunt Fall im Park Warner Madrid in Spanien: Der Zug wird rückwärts einen 58 Meter hohen senkrechten Turm hinauf gezogen. Oben angekommen klinkt der Zug aus und fährt vorwärts in die Tiefe und nach kurzer Zeit einen zweiten, ebenfalls senkrechten Turm hinauf, um von dort rückwärts und wieder im 90-Grad-Gefälle zurück zu fahren.

Platz 10: Wildfire - 56 Meter

Wildfire im Tierpark Kolmården in Schweden ist eine Holzachterbahn. Sie ist 1265 Meter lang, erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als Tempo 110 und besitzt ein Gefälle von 83 Grad.

