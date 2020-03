Journalismus in der Corona-Krise : Das Internet ersetzt nicht das direkte Gespräch

Paris Wie ergeht es einem Auslandskorrespondenten in Zeiten der Corona-Krise? GA-Reporter Knut Krohn erzählt, wie aktuell die Arbeitsbedingungen in Paris aussehen.

Doch was passiert, wenn das plötzlich wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich ist? Als Journalist in Paris hieß das zuerst einmal, die Vorgaben der französischen Regierung in Sachen Coronavirus zu ignorieren. Ein Beispiel: das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Paris fand ohne Zuschauer statt, doch viele Tausend Fans versammelten sich an dem Abend – was eigentlich verboten war - vor dem Stadion in Paris und feierten den Sieg ihrer Mannschaft. In diesem Fall ist es die Aufgabe eines Korrespondenten hinzufahren, sich unter die Leute zu mischen und zu berichten.