Überblick : Das ändert sich ab November für Verbraucher

Bonn Ein TÜV im Bereich Pflege soll für eine spezifischere Bewertung von Heimen sorgen, neue Streaming-Dienste gehen an den Start. Im November gibt es einige neue Ankündigungen und es treten eine Reihe gesetzlicher Änderungen in Kraft.

Neue Reform der Qualitätsprüfung in Pflegeheimen

Änderung beim Personalausweis: Elektronische Identifizierung

Bisher waren Unionsbürger der EU und deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, jedoch von dieser Variante ausgeschlossen. Dies ändert sich zum 1. November mit der Einführung der eID-Karte. Hierbei handelt es sich um keinen Personalausweis, sondern um eine Chipkarte, auf der die notwendigen persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum und Adresse gespeichert werden. So können sich die Bürgerinnen und Bürger im Internet identifizieren und digitale Behördengänge erledigen.

Googles neuer Streamingdienst „Stadia“ ist ab dem 19. November verfügbar und mischt die Welt der Video-Spiele neu auf. So funktioniert er: Mit einer stabilen Internetverbindung mit mehr als zehn Megabit pro Sekunde kann Bild und Ton auf ein frei wählbares Gerät, beispielsweise Tablet, Laptop, Smartphone oder Fernseher, gestreamt werden und das Spielen kann beginnen. Der Vorteil an Stadia ist, dass es keine Rolle spielt, welches Gerät verwendet wird. Auf Knopfdruck kann der Nutzer mit 4K-HDR-Auflösung mit 60 FPS direkt aus der Cloud über das Internet streamen. Zugang gibt es für eine monatliche Gebühr von knapp zehn Euro.

Kfz-Versicherung bis zum 30. November wechseln

Die Wechselsaison in der Kfz-Versicherung steht vor der Tür. Bis zum 30. November können Kunden ihre alten Verträge kündigen und zum neuen Jahr in eine günstigere Versicherung wechseln. Die Versicherungen locken Neukunden mit Sparpreisen, weshalb der jährliche Preisvergleich lohnenswert ist.

Neues Update für Windows 10

Neuer Streaming-Dienst „Apple TV+“

Behörden müssen elektronische Rechnungen annehmen

Für alle Bundesbehörden tritt am 27. November die E-Rechnungs-Verordnung in Kraft. Diese Verordnung gilt für alle Rechnungen, mit denen eine Leistung abgerechnet wird, die im Auftrag des Bundes gestellt werden und verpflichtet somit alle Bundesbehörden, elektronische Rechnungen anzunehmen.

Black Friday und Cyber Monday: Die große Schnäppchenjagd steht an

Das größte Shopping-Event des Jahres bildet zugleich den Einstieg in das Weihnachtsgeschäft: Die Cyber Week mit Black Friday am 29. November und Cyber Monday. Vom 25. November an senken viele Händler stark die Preise und geben großzügige Rabatte. Besonders Onlineshops nutzen diese Woche, um ihre Produkte über mehrere Tage zu verkaufen. Der Cyber Monday am 2. Dezember beendet diese jährliche Aktion.