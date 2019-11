Neuerungen und Gesetze : Das ändert sich ab Dezember für Verbraucher

Bonn Wie jedes Jahr im Dezember tritt der neue Fahrplan der Bahn in Kraft. Außerdem gibt es keinen WhatsApp-Newsletter mehr und kleinen YouTubern droht die Löschung. Diese Änderungen kommen ab Dezember auf die Verbraucher zu.

Fahrplanwechsel bei der Bahn

Der Fokus des neuen Fahrplans liegt auf dem Verkehrswachstum zwischen den deutschen Metropolen. Die Bahn möchte die einzelnen Verbindungen noch besser aufeinander abstimmen. So bekommen die Verbindungen Berlin - Erfurt - München und Berlin - Braunschweig - Frankfurt/Main einen lückenlosen Stundentakt. Außerdem sollen die alten Intercity-Wagen durch ICE-Züge ersetzt werden, die über mehr Komfort und WLAN verfügen. Ganz neu ist die Fernverkehrsverbindung zwischen Dresden – Berlin – Rostock. Starten wird diese im Dezember mit zehn Fahrten am Tag.

Autobahn-Vignette in Österreich teurer

Der Preis für die Autobahn-Vignette in Österreich steigt minimal an. Ab dem 1. Dezember kostet eine Jahresvignette 91,10 Euro statt 89,30 Euro. Motorradfahrer zahlen dann 36,20 Euro. Gültig sind die neuen Vignetten bis zum 31. Januar 2021. Wie das Parlament in Österreich Mitte November beschlossen hat, sollen Autobahnabschnitte in Grenznähe zu Deutschland von der Maut befreit werden.