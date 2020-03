Behörden genehmigen Rückflug : Sieben Corona-Fälle an Bord des „Verrückt nach Meer“-Kreuzfahrtschiffs

Morten Hansen (links) ist als Kapitän der ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“ bekannt. Mit der MS Artania sitzt er aktuell in Australien fest. Foto: BR/Bewegte Zeiten Filmproduktion/BR/Bewegte Zeiten Filmproduktion/Gerrit Mannes

Canberra/Bonn Sieben Passagiere sind auf dem „Verrückt nach Meer“-Kreuzfahrtschiff positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die MS Artania des Bonner Unternehmens Phoenix Reisen liegt derzeit vor Australien im Hafen. Jetzt sollen die Gäste ausgeflogen werden.



An Bord eines vor Australien ankernden deutschen Kreuzfahrtschiffs sind mindestens sieben Menschen am Coronavirus erkrankt. Voraussichtlich am kommenden Wochenende sollen die Passagiere ausgeflogen werden.

Wie Phoenix Reisen bereits am Mittwoch mitteilte, war ein abgereister deutscher Passagier in der Heimat positiv auf das Virus getestet worden. 25 noch an Bord befindliche Passagiere der „MS Artania“ hatten Symptome gezeigt, neun seien daraufhin getestet worden. Bei sieben von ihnen war der Test positiv.

Es handele sich um fünf Passagiere und zwei Crewmitglieder der „MS Artania“, gesteuert von „Verrückt nach Meer“-Kapitän Morten Hansen, teilte der Bonner Reiseveranstalter mit. Keine der infizierten Personen befinde sich in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Alle Gäste sollten voraussichtlich am kommenden Wochenende mit eigens gecharterten Flugzeugen aus Australien ausgeflogen werden. Die australischen Behörden und die deutsche Botschaft hätten dies genehmigt, sagte eine Phoenix-Sprecherin am Donnerstagnachmittag.

Die MS Artania, ankert aktuell im australischen Freemantle. Mit etwa 1000 Gästen und 500 Crewmitgliedern hatte das Schiff am 13. März den Hafen von Sydney verlassen. Die Besatzung hatte die australischen Behörden um Hilfe gebeten, weil mehrere Personen über Atembeschwerden geklagt hätten. Daraufhin waren westaustralische Vertreter der Gesundheitsbehörde vor Fremantle an der Westküste an Bord gegangen und hatten die Betroffenen untersucht.

Schiff soll australische Gewässer unverzüglich verlassen

Der Regierungschef des Bundesstaats Westaustralien, Mark McGowan, forderte am Donnerstag, das Schiff solle die australischen Gewässer unverzüglich verlassen. „Sein Heimathafen ist eigentlich in Deutschland.“ Wenn die sieben Erkrankten zur Behandlung an Land kommen müssten, würden sie in eine Einrichtung beispielsweise der Verteidigungskräfte gebracht. Die australische Regierung und Deutschland könnten dann nach der Behandlung einen Rückflug absprechen.

Um die Sicherheit der Schiffsgäste und Crewmitglieder zu gewährleisten wurden alle Passagiere nach Angaben der Phoenix-Sprecherin gebeten, in ihren Außenkabinen zu bleiben. Dort würden sie von der Crew mit Essen und Getränken versorgt. „Der Kapitän hat alle an Bord von Anfang an über die Situation informiert. Die Gäste haben verständnisvoll reagiert und verhalten sich vernünftig.“ Außerdem soll an Bord täglich die Körpertemperatur der Passagiere gemessen und mögliche Symptome abgefragt werden. Dadurch sollen Infektionen möglichst schnell entdeckt werden, so Phoenix.

(Mit Material von dpa)