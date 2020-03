Freizeitparks : Phantasialand und Europa-Park bleiben wegen Coronavirus vorerst geschlossen

Das Phantasialand in Brühl bleibt wegen des Coronavirus vorerst geschlossen. Foto: picture-alliance/ dpa/Jörg Carstensen

Rust/Brühl Das Phantasialand in Brühl verschiebt wegen des Coronavirus seinen Saisonstart, der für den 4. April vorgesehen war. Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, bleibt derweil aus demselben Grund für mehrere Wochen geschlossen.



Das Phantasialand in Brühl kann wegen des Coronavirus nicht wie geplant in die Saison starten: Eigentlich sollte der Freizeitpark am 4. April wieder seine Pforten öffnen und den Startschuss für die neue Sommersaison geben. Doch der Freizeitpark schließt seine Pforten bis voraussichtlich 19. April, wie es auf der Webseite des Phantasialandes heißt. Außerdem würde man in engem Kontakt mit den Behörden stehen und sich im Austausch zu den weiteren Entwicklungen befinden. Bereits am Montag wurde bekanntgeben, dass die Dinnershow „Fantissima“ bis auf Weiteres nicht stattfinden wird.

Auch Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, verschiebt wegen des Coronavirus den Start in die diesjährige Saison. Der Vergnügungspark werde die kommenden Wochen geschlossen bleiben und nicht wie geplant am 28. März öffnen, teilte er am Dienstag mit. Als Grund nannte er die von Behörden angeordneten Zwangsschließungen von Freizeiteinrichtungen.

Der Park werde nun frühestens am 19. April öffnen. Dies hänge jedoch von der weiteren Corona-Entwicklung ab. Auch die zum Park gehörende Indoor-Wasserwelt „Rulantica“ bleibt den Angaben zufolge bis dahin geschlossen. Sie hatte wegen der Coronavirus-Gefahr am Montag den Betrieb vorerst eingestellt.

Neben Rust und Brühl blieben nach Angaben des Verbandes Deutscher Freizeitparks in Berlin auch andere Vergnügungsparks und Einrichtungen vorübergehend geschlossen. Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hatte bereits am Freitag angekündigt, alle seine Freizeitparks für mehrere Wochen zu schließen. Betroffen von der Zwangspause seien die Vergnügungsparks Disneyland in Kalifornien, Walt Disney World im US-Bundesstaat Florida und Disneyland in Paris. Disney-Freizeitparks in Tokio, Hongkong und Shanghai sind schon seit mehreren Wochen zu.