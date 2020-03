Polizeieinsatz in Litauen : Mann sperrt Frau aus Angst vor Coronavirus im Bad ein

Vilnius Die Panik wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat mitunter kuriose Auswüchse: In Litauen hat ein Mann aus Angst vor dem Virus seine Frau im Badezimmer eingesperrt.

In Litauen gibt es bislang nur einen Infektionsfall mit dem neuartigen Erreger. Dabei handelt es sich um einen Mann, der sich zuvor in Norditalien aufgehalten hatte. Italien ist das am schwersten betroffene Land in Europa. Dort starben schon mehr als hundert Menschen; weltweit sind es mehr als 3000, die meisten davon in China, dem Ursprungsland des Coronavirus.