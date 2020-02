Corona-Infektion in NRW bestätigt : 47-Jähriger aus Heinsberg schwebt in Lebensgefahr

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Berichten der Rheinischen Post den ersten bestätigten Fall einer Corona-Erkrankung. Wie die Zeitung erfuhr, soll es sich dabei um einen 47-Jährigen aus Heinsberg handeln.

In Nordrhein-Westfalen ist bei einem Patienten erstmals der Erreger Sars-CoV-2 festgestellt worden. Nach einem Bericht der Rheinischen Post handelt es sich um den 47-jährigen Ehemann eines Paares aus dem Selfkant bei Heinsberg, das über mehrere Ecken in Kontakt zu chinesischen Menschen stand. Auch seine Frau weise demnach die „Symptome einer Viruserkrankung“ auf.

Nach Informationen des WDR schwebt der Mann in Lebensgefahr. Er war zunächst mit den Symptomen einer Lungenentzündung in ein Erkelenzer Krankenhaus aufgenommen worden. Wie die Rheinische Post weiter mitteilte, soll das Ehepaar im Laufe der Nacht mit einem Transport der Düsseldorfer Feuerwehr zur weiteren Behandlung in die Landeshauptstadt gebracht werden.

Im Kreis Heinsberg sollen am Mittwoch alle Schulen und Kitas sowie die Kreisverwaltung geschlossen bleiben. Es handelt sich um den ersten Fall einer bestätigten Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen. Auch in Baden-Württemberg gibt es einen ersten Coronavirus-Fall. Wie das baden-württembergische Sozialministerium mitteilt, handelt es sich dabei um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich während einer Italienreise in Mailand angesteckt hat.