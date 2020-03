Sieben Passagiere positiv getestet : Coronavirus an Bord des „Verrückt nach Meer“-Kreuzfahrtschiffs

Morten Hansen (links) ist als Kapitän der ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“ bekannt. Mit der MS Artenia sitzt er aufgrund eines Corona-Verdachtfalls aktuell in Australien fest. Foto: BR/Bewegte Zeiten Filmproduktion/BR/Bewegte Zeiten Filmproduktion/Gerrit Mannes

Freemantle/Bonn Auch auf dem Kreuzfahrtschiff des „Verrückt nach Meer“-Kapitäns Morten Hansen ist das Coronavirus angekommen: Sieben Passagiere wurden positiv getestet, die MS Artania des Bonner Unternehmens Phoenix Reisen liegt nun vor Australien im Hafen.



Wie Phoenix Reisen am Mittwoch mitteilte, war ein bereits abgereister deutscher Passagier in der Heimat positiv auf das Virus getestet worden. 25 noch an Bord befindliche Passagiere der MS Artania hatten Symptome gezeigt, neun seien daraufhin getestet worden. Bei sieben von ihnen war der Test positiv.

Die MS Artenia, gesteuert von „Verrückt nach Meer“-Kapitän Morten Hansen, ankert aktuell im australischen Freemantle. Mit etwa 1000 Gästen und 500 Crewmitgliedern hatte das Schiff am 13. März den Hafen von Sydney verlassen. Zwei Tage später erreichte die MS Artania die Nachricht, dass die Südsee-Häfen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für Kreuzfahrtschiffe geschlossen werden. Die Gäste wurden benachrichtigt und erhielt vom Reiseunternehmen die Möglichkeit, einen Rückflug in die Heimat anzutreten. Dieses Angebot hätten gut 200 der Schiffsgäste angenommen, heißt es in der Mitteilung von Phoenix. Ein deutscher Heimkehrer wurde wenige Tage später positiv auf das Coronavirus getestet.