Grevenbroich : Corona-Massentest in Hochhaus-Komplex: Ergebnisse erwartet

Zwei Familien haben trotz Corona-Infektionen ihre Quarantäne in dem Komplex verlassen. Foto: Marius Becker/dpa

Grevenbroich Ein Hochhaus-Komplex mit Ausgehverbot und Sicherheitsdienst vor der Tür: In Grevenbroich wurde ein Corona-Massentest nötig, weil sich einige Infizierte nicht an Quarantäne-Auflagen gehalten hatten. Am Montag wurde zudem eine Leiche in einer der Wohnungen entdeckt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach den Coronavirus-Tests bei 377 Bewohnern eines Hochhauskomplexes in Grevenbroich werden die Ergebnisse dazu am Dienstagmittag erwartet. Das sagte ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss am Morgen. Zudem laufen nach einem Leichenfund in dem Gebäudekomplex polizeiliche Ermittlungen. In der Wohnung eines 58-Jährigen, der seit längerem nicht gesehen wurde, fanden Einsatzkräfte am Montagnachmittag einen Toten.

Die Beamten gehen davon aus, dass es sich dabei um den Bewohner handelt. Sicher ist das noch nicht - auch am Morgen konnte eine Polizeisprecherin zunächst noch keine Angaben zur Identität machen. Der Kreissprecher sagte, die Wohnungstür sei bereits am Sonntag nicht geöffnet worden, als alle Bewohner auf freiwilliger Basis auf das Virus getestet werden sollten.

Der Corona-Massentest in der 63 000-Einwohner-Stadt war nötig geworden, weil laut Behörden mehrere infizierte Bewohner die Quarantäne nicht eingehalten und Kontakt mit Nachbarn hatten. Daraufhin nahmen Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz am Sonntag die Tests vor. Das Gelände um die drei zusammenhängenden Häuser wurde eingezäunt. Sicherheitsleute passen auf, dass keine Menschen auf das Gelände kommen und niemand es verlässt.

(dpa)