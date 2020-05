Baptisten : Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Kirchengemeinde

Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Kirchengemeinde

Frankfurt Nach dem Besuch eines Gottesdienstes haben sich mehrere Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Sechs von ihnen liegen im Krankenhaus. Dabei hat die Baptisten-Gemeinde alle Regeln eingehalten.

Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt haben sich mehr als 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt, René Gottschalk, am Samstag mit.