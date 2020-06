Nach Ausbruch auf Großmarkt : China meldet 40 weitere Infektionen

Peking Allein in Peking, wo das Coronavirus auf dem Xinfadi-Markt ausgebrochen ist, wurden 27 weitere Infizierte entdeckt. Mit strengen Maßnahmen versuchen die Behörden nun, die Ausbreitung einzudämmen.

Infolge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Pekinger Großmarkt ist die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt weiter gestiegen.

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurden in der Stadt 27 neue Infektionen nachgewiesen. Vier Infizierte meldete Pekings Nachbarprovinz Hebei, eine weitere lokale Erkrankung gab es offiziellen Angaben zufolge in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Zudem wurden landesweit acht „importierte Fälle“ gemeldet, die bei Reisenden aus dem Ausland erkannt wurden.