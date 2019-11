Von der Fahrbahn abgekommen : Busunglück auf der A1 - Zahl der Verletzten steigt auf 32

Barsbüttel Ein Reisebus kommt am frühen Morgen auf der A1 in der Nähe von Hamburg von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite. 32 Menschen werden verletzt.

