Menschen und Tiere in Gefahr : Buschfeuer wüten um Australiens Hauptstadt Canberra

Die Buschbrände in Australien wüten weiter. Ein Hubschrauber wirft Löschwasser auf ein Feuer in der Nähe von Bumbalong, südlich der Hauptstadt Canberra, ab. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa.

Canberra Schwere Buschfeuer bedrohen weiter die australische Hauptstadt Canberra. Das sogenannte Orroral-Valley-Feuer rückte am Samstag den südlichen Vororten gefährlich nahe.

In der Hauptstadt-Region hatten die Behörden am Freitag den Notstand ausgerufen. Die Flammen haben dort schon 35.000 Hektar Land vernichtet, das entspricht knapp der Hälfte der Fläche Hamburgs. In Canberra und Umgebung, wo jetzt Sommer ist, ist es um die 42 Grad heiß und obendrein windig, was die Lage noch verschlimmert. Im Bundesstaat New South Wales, der das Hauptstadtterritorium auf allen Seiten umschließt, brennen derzeit mehr als 60 Feuer.