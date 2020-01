Buschfeuer in Australien : Wie ein Zoo in Sydney verletzte Wildtiere wieder aufpäppelt

Wie ein Zoo in Sydney verletzte Wildtiere wieder aufpäppelt

Buschfeuer in Australien

Sydney Seit Monaten wüten Buschfeuer in Australien, einige Brände sind noch immer außer Kontrolle. Erheblich getroffen von den Flammen ist auch die Tierwelt um Koalas und Kängurus. Wie der Taronga Zoo in Sydney den verletzten Tieren hilft, sehen Sie hier im Video.

Die verheerenden Buschfeuer der vergangenen Monate haben in Australien dramatische Spuren hinterlassen. Besonders hart getroffen hat es dabei auch die Tierwelt, vor allem in der Region New South Wales. Schätzungen zufolge sind bislang mehr eine Milliarde Tiere ums Leben gekommen - unter anderem Koalas und Kängurus.