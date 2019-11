Ursache unklar : Bus rammt Wartehäuschen in Wiesbaden: 21 Menschen verletzt

Bus rammt Wartehäuschen in Wiesbaden: 21 Menschen verletzt

Ein beschädigter Pkw und ein beschädigter Bus stehen nach dem Unfall am Wiesbadener Hauptbahnhof. Foto: Michael Ehresmann/Wiesbaden112/dpa.

Wiesbaden Schock am Wiesbadener Hauptbahnhof: Bei einem Unfall mit einem Linienbus werden viele Menschen verletzt. Die Polizei hat bereits erste Erkenntnisse zum Unfallhergang.

Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit mehreren Fahrzeugen sind am Donnerstag 21 Menschen in Wiesbaden verletzt worden. Ein Busfahrer habe am Hauptbahnhof aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte ein Sprecher der Polizei.