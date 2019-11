Fall in Brühl : 72-Jähriger wehrt sich mit Biss gegen Räuber

Brühl Ein 72-jähriger Brühler ist in seinem eigenen Haus Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Er setzte sich allerdings durchaus gegen die nun gesuchten Täter zur Wehr - und verpasste einem von ihnen eine Bisswunde in der Hand.

Ein 72 Jahre alter Mann ist von vier maskierten Räubern in seinem eigenen Haus überfallen worden. Die unbekannten Männer, die neben Masken auch weiße Overalls trugen, klingelten nach Polizeiangaben am Montagabend an seinem Haus in Brühl.