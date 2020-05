Urteil am Landgericht Köln : Brief kommt verspätet an - Post muss Schadenersatz zahlen

Brief kommt verspätet an - Post muss Schadenersatz zahlen

Urteil am Landgericht Köln

Köln Weil ein entsprechender Brief nicht rechtzeitig ankam, hat ein Arbeitgeber einer Frau aus Bayern ihre Ansprüche von mehr als 20.000 Euro zurückgewiesen. Für die Deutsche Post wird die verspätete Zustellung nun teuer.

Die Frau aus Bayern wollte 2017 bei ihrem Arbeitgeber - einer Klinik - Ansprüche von mehr als 20.000 Euro für Urlaub geltend machen, den sie wegen Schwangerschaft und Elternzeit nicht hatte nehmen können. Dies musste sie bis zum 30. September 2017 schriftlich tun. Am Freitag, den 29. September, gab sie den Brief bei der Post auf und wählte die Versandmethode „Expresszustellung mit dem Zusatzservice Samstagszustellung“. Porto: 23,80 Euro.

Der Brief kam jedoch erst am 4. Oktober beim Arbeitgeber an - der daraufhin die Ansprüche der Frau zurückwies und nicht zahlte. Die Frau verklagte daraufhin die Deutsche Post AG.