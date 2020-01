Auswirkungen des Brexits : Beethoven stürmt die britischen iTunes-Charts

London Beethovens 9. Sinfonie hat die britische Hitparade erobert. Das hat allerdings nichts mit dem Jubiläumsjahr in Bonn zu tun, sondern mit dem Brexit.

Es ist nicht die nächste Aktion zum Beethoven-Jubiläumsjahr, sondern ein musikalischer Ausdruck von Wehmut, Trauer und Abschiedsschmerz. Die Rede ist von einer nur auf den ersten Blick verwunderlichen Platzierung in der britischen iTunes-Hitparade – also der Liste der am häufigsten über die Musikplattform des Technologiekonzerns Apple im Vereinigten Königreich heruntergeladenen Lieder.