Bakterium als Auslöser : Nabu bittet nach Meisensterben um Mithilfe

Rhein-Sieg-Kreis Seit Anfang März stellten viele tote Blaumeisen Experten vor ein Rätsel, tausende Fälle wurden in Deutschland gemeldet. Die Ursache ist mittlerweile gefunden. Der Nabu Rhein-Sieg bittet im Kampf gegen die Ausbreitung der Krankheit um Mithilfe.

„Das Klingen der zwitschernden Blaumeisen, die in den Bäumen von Ast zu Ast hüpfen, sollte den Frühling einleiten. Doch zurzeit zeigt sich für viele Vogelfreunde ein trauriges Bild“, sagt Birgit Simon vom Vorstand des Naturschutzbund (Nabu) Rhein-Sieg. Der Grund: Seit Anfang März werden in ganz Deutschland auffallend viele Blaumeisen beobachtet, die krank wirken und kurz darauf sterben. Innerhalb von nur zwölf Tagen seien der Nabu 13.800 Fälle aus Deutschland gemeldet worden, die etwa 26.000 Vögel betreffen, hieß es in der vergangenen Woche.

Nabu Rhein-Sieg bittet um Mithilfe

Vor allem kleine Meisenarten betroffen

"Suttonella ornithocola tötet fast ausschließlich Meisen, vor allem die kleinen Meisenarten, von denen die Blaumeise mit Abstand am häufigsten in deutschen Gärten vorkommt", sagt Miller und ergänzt: "Vermutlich sind auch Tannenmeise, Hauben-, Sumpf- und Weidenmeise betroffen. Seltener erkranken die größeren Kohlmeisen."

Das Bakterium ist seit 1996 bekannt. In dem Jahr wurde es in England und Wales erstmals für ein massives Meisensterben verantwortlich gemacht. Erst 2017 wurde es erstmals außerhalb von Großbritannien nachgewiesen - in Finnland. Im April 2018 wurde Suttonella ornithocola erstmals in Deutschland bei mehreren Meisen bei kleineren Krankheitsausbrüchen im südlichen Nordrhein-Westfalen nachgewiesen. "Das massenhafte überregionale Auftreten in diesem Jahr ist für diesen Erreger neu. Außer Deutschland sind mindestens auch Luxemburg und Belgien betroffen“, sagt der Bundesgeschäftsführer.