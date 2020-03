Spezialausgabe : „Big Brother“-Bewohner wissen nun auch vom Coronavirus

Köln Für viele Menschen ist das Coronavirus schon seit einiger Zeit ein zentrales Thema im Alltag. Nicht allerdings für die Bewohner der Reality-TV-Sendung „Big Brother“. Bis sie in einer Sondersendung darüber aufgeklärt wurden, hatten sie noch keine Ahnung von den Ausmaßen der Pandemie.

Die von der Außenwelt abgeschotteten Kandidaten der Fernsehshow „Big Brother“ wissen nach Wochen der Ahnungslosigkeit nun auch über den Coronavirus-Ausbruch in Deutschland Bescheid. Moderator Jochen Schropp (41) und ein Arzt überbrachten ihnen - hinter einer Glasscheibe sitzend - am Dienstag in einer Spezial-Ausgabe die für sie sehr überraschenden Neuigkeiten: Deutschland steht in weiten Teilen still, das Virus ist auf dem Vormarsch und unter anderem für ältere sowie bereits kranke Menschen gefährlich.