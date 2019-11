Polizei fahndet in Nordrhein-Westfalen : 15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder mit Messer getötet haben

Polizei fahndet in Nordrhein-Westfalen

Bielefeld Großeinsatz der Polizei in Detmold und Umgebung: Ein Hubschrauber und Hunde suchen in der 70 000-Einwohner-Stadt im Kreis Lippe eine 15-Jährige. Der schreckliche Verdacht: Sie soll ihren kleinen Halbbruder getötet haben.

Ein 15-jähriges Mädchen soll nach Ermittlungen der Polizei im nordrhein-westfälischen Detmold ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer tödlich verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei leiteten am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Teenager ein. Unter anderem kamen ein Hubschrauber und Diensthunde zum Einsatz, doch fehlte von der Jugendlichen zunächst jede Spur. Nach den Angaben der Polizei hat sich die Tat am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus zugetragen. Bei der Kriminalpolizei wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar.