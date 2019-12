Urteil in Karlsruhe : BGH zu Falschparkern: Abstreiten schützt nicht vor Knöllchen

Urteil in Karlsruhe

Im Gegensatz zu öffentlichen Parkplätzen, wo der Fahrzeughalter die Knöllchen bezahlen muss, konnten sich private Betreiber bisher nur an den Fahrer halten. Foto: Nicolas Armer/dpa.

Karlsruhe Ein Knöllchen an der Windschutzscheibe kommt nicht immer vom Ordnungsamt. Inzwischen lassen auch Supermärkte, Kliniken oder Ärztehäuser Parksünder auf ihren Stellflächen von privaten Dienstleistern abstrafen. Dabei sind nicht alle Rechtsfragen geklärt.

Grundsätzlich kann ein Strafzettel des Betreibers zwar nur den tatsächlichen Fahrer treffen, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch entschied. Der Überwachungsfirma sei es in den meisten Fällen aber nur möglich, den Halter des Autos ausfindig zu machen.