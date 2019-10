Zweite Zerstörung nach 1945 : Berühmte Weltkulturerbe-Burg in Japan fällt Brand zum Opfer

Naha Ein Brand hat die zum Weltkulturerbe gehörende Shuri-Burg in der japanischen Stadt Naha zu großen Teilen zerstört. Rund 4800 Quadratmeter der historischen Burg im Urlaubsparadies Okinawa seien in der Nacht zum Donnerstag den Flammen zum Opfer gefallen, berichteten japanische Medien.

Auf einer Pressekonferenz sagte Nahas Bürgermeisterin Mikiko Shiroma, sie sei geschockt und hoffe, dass die Burg so bald wie möglich wieder aufgebaut werde. Auch unter Anwohnern löste der Brand Entsetzen aus. „Ich kann nicht aufhören zu zittern“, zitierte die Zeitung „Mainichi Shimbun“ eine 45-Jährige, die in der Nähe der Burg lebt. „Für die Menschen in Okinawa, die den Krieg und so viel mehr ertragen haben, war die Shuri-Burg unser Symbol.“ Alle hätten miterlebt, wie die Burg nach dem Krieg wieder aufgebaut worden sei.