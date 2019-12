Kampagne der BVG : Berliner Verkehrsbetriebe wollen Weltkulturerbe werden

Berlin Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben einen Plan: Sie wollen Unseco Weltkulturerbe werden und sich so bei den Pyramiden von Giseh, der chinesischen Mauer und der Akropolis einreihen. Auf Twitter schlägt ihnen bisher große Begeisterung entgegen.

Ein erster Schritt war dabei ein Werbespot, der am Montag auf Twitter veröffentlicht wurde. Dieser löste gleich eine große Welle in den sozialen Medien aus.

Mal mit weniger, aber meistens mit mehr Selbstironie erklären die BVG in dem Video, wieso sie genau die Richtige für diese Auszeichnung sei: In der sich stets wandelnden Stadt - sei es neue Mode, zur der auch die in weiße Tennissocken gestopfte Jogginghose mit Badelatschen zählt, oder neue Menschen aus fernen Ländern, in diesem Fall eine junge auf Schwäbisch schwätzende Frau - gebe es „einen Ort, an dem Berlin noch Berlin ist“. Gemeint sind natürlich die BVG. Es folgen zahlreiche Szenen des alltäglichen Bahnchaos, die ironisch auf die Schippe genommen werden.