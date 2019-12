Ex-Freund bedroht sie mit Messer : 24-Jährige rammt Baum und entkommt so ihrem Entführer

Berlin Eine Frau hat in Berlin einen Unfall verursacht, um ihrem Ex-Freund zu entkommen. Der hatte die 24-Jährige mit einem Messer bedroht und zur Fahrt mit dem Auto der Frau genötigt. Der 25-Jährige ist auf der Flucht.

Es klingt nach einer Geschichte wie aus einem Film: Am Montagabend ist in Berlin-Wittenau im Bezirk Reinickendorf eine Frau entführt worden - und konnte sich auf ungewöhnliche Weise selbst befreien. Laut der Berliner Polizei soll die 24-Jährige gegen 19.30 Uhr von ihrem ehemaligen Lebensgefährten unter Vorhalt eines Messers in ihr Auto gedrängt und genötigt worden sein, loszufahren. Während der Fahrt soll der 25-Jährige der Frau immer wieder das Messer mit Nachdruck an den Bauch gehalten und sie bedroht haben.