Benefizspaziergang im Garten : 99-Jähriger sammelt Millionen Pfund für Gesundheitsdienst

Bedfordshire Mit dem Ziel, sich bei den Pflegekräften und Ärzten zu bedanken, absolviert ein 99-Jähriger seinen persönlichen „Benefizlauf“. Täglich schreitet er mit Hilfe eines Rollators durch seinen Garten - die Resonanz ist riesig.

Der 99 Jahre alte Tom Moore wollte lediglich seinen Dank ausdrücken – gegenüber jenen Ärzten, Schwestern und Pflegern, die ihm während seiner Krebserkrankung sowie seiner Hüftbruch-Behandlung geholfen haben. Also fing der britische Weltkriegsveteran an, die 25 Meter seines Gartens im Dorf Marston Moretaine in der englischen Grafschaft Bedfordshire abzuschreiten. Mit Hilfe des Rollators, so dachte sich der Rentner, könnte er jeden Tag zehn Bahnen spazieren und dies auf einer Spendenplattform dokumentieren, bis er sein Ziel erreicht haben würde, 100 Mal auf und ab zu gehen.

So wollte Moore bis zu seinem runden Geburtstag Ende April 1000 Pfund, umgerechnet etwa 1150 Euro, an Spenden sammeln – Geld, das an den nationalen Gesundheitsdienst NHS fließen sollte. Doch es kam alles anders. Es kam besser, als er je zu träumen gewagt hatte. Bis Mittwochmittag gingen über die Plattform JustGiving fast sieben Millionen Pfund ein – rund acht Millionen Euro. Und der Strom an Spenden reißt nicht ab. „Wow – einfach sprachlos“, schrieb „Captain Tom“ via Twitter, als die Fünf-Millionen-Pfund-Marke erreicht war. Er mache das „wegen des Service, den ich persönlich vom NHS und von den tollen Schwestern und Pflegern erhalten habe, die immer so nett und geduldig sind“, erklärte er in einem Interview.