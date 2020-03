Beliebt bei Fernfahrern : Eine Million Menschen besuchen Autobahnkirchen in Deutschland jährlich

Himmelkron Autobahn und Besinnlichkeit - das sind irgendwie zwei Worte, die nicht so recht zusammenpassen wollen. Dennoch gibt es deutschlandweit 44 Autobahnkirchen, die eine bemerkenswerte Anzahl an Besuchern vermerken.

Die Autobahnkirchen in Deutschland werden bei Fernfahrern immer beliebter. Viele Fernfahrer kämen aus dem osteuropäischen Gebiet, manche suchten Autobahnkirchen bewusst in schweren persönlichen Situationen auf, sagte Georg Hofmeister, Leiter der Akademie Versicherer im Raum der Kirchen (vrk), anlässlich der Konferenz der Autobahnkirchen in Deutschland im oberfränkischen Himmelkron. Das gehe überwiegend aus den Gäste- und „Anliegenbüchern“ hervor, die in den Kirchenräumen ausliegen, sagte Hofmeister am Dienstag vor Journalisten.