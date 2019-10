Einsatz in Simmertal : Ausgebüxte Kuh schwimmt Bauern in Fluss davon

Simmertal Eine ausgebüxte Kuh hat im Kreis Bad Kreuznach für einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Da das Tier in einem Fluss davontrieb, mussten die Einsatzkräfte „körperliche Schwerstarbeit“ leisten.

Eine ausgebüxte und in einem Fluss davongetriebene Kuh hat ihre Notfallrettung aus der Nahe körperlich unversehrt überstanden. Der Kuh ging es nach dem Großeinsatz der Feuerwehr gut, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Das Tier war der Polizei zufolge am Mittwochabend von seiner Koppel in Simmertal im Landkreis Bad Kreuznach abgehauen, über die Bahngleise am Bahnhof Martinstein weiter in Richtung Nahe gelaufen und danach in der Flussströmung Richtung Martinstein abgetrieben.