Augsburg : Große Suchaktion der Polizei endet in Teeküche

Große Suchaktion der Polizei endet in Teeküche

Augsburg Stundenlang hat die Augsburger Polizei mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach einem vermissten Patienten aus einer Klinik gesucht. Gefunden haben sie ihn schließlich in einer Teeküche.

Hubschrauber und Spürhunde hat die Polizei in Augsburg mobilisiert, um einen vermissten Patienten einer Klinik zu suchen - schließlich wurde der 83-Jährige in einer Teeküche des Krankenhauses gefunden. „Er wurde dort versehentlich eingesperrt“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.