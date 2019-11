Künstliche Intelligenz in Frankreich : Auf der Suche nach Steuersündern bei Instagram und Co.

Ein Paar macht ein Selfie im Meer. (Symbolfoto). Foto: Pixabay

Paris Auf Instagram, Facebook und Co. ständig Fotos aus dem Urlaub oder auf teuren Yachten, zu Hause aber Geld vom Staat beziehen: Diesem Vorgehen will Frankreich ein Ende setzen. In Zukunft soll künstliche Intelligenz in den sozialen Netzwerken nach Steuerhinterziehern suchen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Französische Steuersünder aufgepasst! Sie sollten so schnell wie möglich alle ihre Konten in den sozialen Netzwerken löschen, sonst könnte es sein, dass sie bald Besuch vom Fiskus bekommen. Der Grund: das Finanzministerium in Paris will bei der Suche nach hinterzogenen Steuern in Zukunft künstliche Intelligenz einsetzen. Ein spezieller Algorithmus soll auf Facebook, Instagram, Twitter oder Le Bon Coin (das französische Ebay) gezielt nach möglichen Sündern sucht. Das heißt, wer beim Finanzamt angibt, am Hungertuch zu nagen, aber in den sozialen Netzwerken ständig Fotos von sich beim Urlaub auf seiner Jacht im Mittelmeer postet, dürfte den Fahndern in Zukunft ziemlich schnell ins Netz gehen.

Doch diese kühnen Träume der Steuerfahnder gehen manchen Politikern zu weit. So befürchtet etwa der Parlamentsabgeordnete Philippe Latombe von der liberalen Demokratischen Bewegung (MoDem), dass die Privatsphäre auf der Strecke bleiben könnte und verlangt drastische Einschränkungen.

Da er mit seinen Bedenken nicht alleine ist und sich auch schon die nationale Datenschutzbehörde (Cnil) zu Wort gemeldet hat, wird der Algorithmus nicht völlig entfesselt durch das Internet pflügen, sondern an die Leine genommen. Der Vorschlag der Cnil: in den kommenden drei Jahren soll diese hochmoderne Art der Fahndung nur im Bereich der Schattenwirtschaft und bei möglichen falschen Angaben über Wohnsitze im Ausland eingesetzt werden. Besonders bei der Frage der Wohnsitze erhoffen sich die Steuerbehörden eine hohe Trefferquote, zumal jedes Jahr in diesem Bereich wegen des hohen Aufwandes mit traditionellen Mitteln nur knapp 160 Fälle überprüft werden. Dem Finanzministerium ist das allerdings zu wenig. Dort drängt man darauf, noch jene Fälle hinzuzunehmen, wenn der Verdacht auf professionell Schwarzarbeit besteht.