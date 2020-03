Nicht bestellt und nicht abgeholt : Wie Armin Laschet ungeplant in Köln/Bonn strandete

Laschet und ein Großteil seiner Delegation konnten am Montag nicht wie geplant gegen Mittag in Deutschland landen. Foto: dpa/Jörg Blank

Bonn Der Airbus war eigentlich schon im Anflug an den Frankfurter Flughafen, da muss das Flugzeug plötzlich abdrehen. Für Ministerpräsident Laschet hieß das einen ungeplanten Zwischenstopp in Köln/Bonn. Unser Autor war dabei und berichtet vom Geschehen mit einem Augenzwinkern.

Der Weg zum Gipfel der Macht ist beschwerlich, und unterwegs kommt einem oft Unerwartetes in die Quere. Für Armin Laschet war es an diesem Montagmorgen ein unbemanntes Flugobjekt. Der NRW-Ministerpräsident war mitsamt Delegation auf dem Rückweg von seiner Israel-Reise, als sein Lufthansa-Airbus im Anflug auf Frankfurt plötzlich abdrehte. Der Flughafen war kurzfristig wegen einer Drohnensichtung gesperrt worden. Die Folge: Umleitung nach Köln/Bonn.

Was für den CDU-Vorsitzkandidaten und Kanzlerkandidaten in spe insoweit problematisch war, da er eigentlich von Frankfurt direkt weiter nach Berlin fliegen wollte - um sich dort mit seinen Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen auszusprechen. Stattdessen saß Laschet nun erst einmal fest, abgestellt in einem abgelegenen Teil des Köln/Bonner Flughafens. Nicht bestellt und nicht abgeholt.

Ein außerplanmäßig aus einem Nicht-Schengen-Staat gelandetes Flugzeug kann eben nicht einfach so die Türen öffnen und die Leute herausspazieren lassen. So sind die Regeln. Und die gelten auch für den Ministerpräsidenten, der zwar sehr viel Macht in seinem Staat hat, diesen jedoch an diesem Vormittag für eine geschlagene Stunde nur durchs Flugzeugfenster sehen konnte. Bis sich schließlich doch noch die Türen öffneten und die Bundespolizei den gestrandeten Politiker abholte.