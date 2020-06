Trotz Warnungen der Polizei : Anti-Rassismus-Aktivisten und rechte Gruppen demonstrieren in London

London Die britische Regierung warnte im Vorfeld der angekündigten Demonstrationen im Land vor gewalttätigen Ausschreitungen und Vandalismus. Die Black-Lives-Matter-Bewegung rief zu Anti-Rassismus-Kundgebungen auf. Rechte Gruppen wollten umstrittene Denkmäler schützen.

Ungeachtet der Warnungen von Regierung und Polizei haben sich in London Hunderte Menschen an Anti-Rassismus-Protesten sowie an Kundgebungen rechtsextremer Gruppen beteiligt. Auf dem Parliament Square und in der Umgebung sei es am Samstag zu Zusammenstößen rechter Demonstranten mit der Polizei gekommen, hieß es in britischen Medienberichten.