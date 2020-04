„Kommen Sie im Fasching wieder“ : Anti-Masken-Aushang von Fleischerei sorgt für Aufsehen

Nürnberg Eine Nürnberger Fleischerei hat mit einem Aushang gegen die Maskenpflicht für Aufsehen bei Facebook gesorgt - und daraufhin Besuch von der Polizei bekommen.

„Die haben uns an die 5000 Euro Bußgeld erinnert und mit einer Strafanzeige gedroht“, sagte Inhaber Frank Kraft am Mittwoch. Den Aushang an der Tür habe er deshalb abgehängt. Seine Angestellten würden nun den vorgeschriebenen Gesichtsschutz tragen.