Attacke nach Kuss : Angriff auf lesbisches Paar in Berlin

Ein lesbisches Pärchen ist in der Nacht zu Samstag im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen beleidigt und körperlich angegriffen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die beiden Frauen an einer Straßenbahnhaltestelle geküsst. Ein Unbekannter in Begleitung zweier weiterer Männer beleidigte das Paar daraufhin. Als die 18 und 19 Jahre alten Frauen in die Straßenbahn stiegen, folgten ihnen die drei Männer. Einer soll dann die ältere Frau zu Boden gestoßen und ihr mehrfach ins Gesicht getreten haben. Auch ein weiterer der drei Männer habe zugeschlagen. Die Angreifer entkamen an einer Haltestelle unerkannt. Die beiden Frauen wurden verletzt.