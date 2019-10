Raubzug mit falschem Geldtransporter : Mann aus Wachtberg soll an Millionen-Coup beteiligt sein

Mann aus Wachtberg soll an Millionen-Coup beteiligt sein

Laut Anklage hatten die Täter den VW-Transporter umlackiert und mit Magnetfolien in einen vermeintlichen Geldtransporter verwandelt. Foto: Polizei Borken/dpa.

Essen Die Geschichte klingt filmreif: Eine Bande soll mit einem täuschend echt nachgemachten Geldtransporter 1,8 Millionen Euro erbeutet haben. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Einer von ihnen kommt aus Wachtberg.

Die Täter waren als Geldboten verkleidet, ihr Fahrzeug war die perfekte Nachbildung eines Geldtransporters: Zwei Jahre nach einem spektakulären Millionen-Coup hat in Essen der Prozess um einen trickreichen Raubzug in Gronau begonnen. Damals wurden in einem Supermarkt 1,8 Millionen Euro erbeutet. Zum Prozessauftakt legte einer der Angeklagten schon ein kurzes Geständnis abgelegt. Der 45-Jährige war zur Tatzeit Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und soll seine Komplizen mit Insiderwissen versorgt haben. „Die Vorwürfe treffen zu“, sagte sein Verteidiger Hans Reinhardt.