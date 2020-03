Uhr-Sache und Wirkung : Am Sonntag wird die Uhr auf Sommerzeit umgestellt

„Der Zeitzähler“ in Magdeburg an der Elbe, ein Werk der Künstlerin Gloria Friedmann. Die in die Kugel eingelassenen Uhren zeigen die Uhrzeiten an anderen Flüssen der Welt an. Foto: picture alliance / dpa/Jens Wolf

Bonn Vor und zurück: Anstatt einfach früher aufzustehen, haben die Menschen immer wieder an der Uhr gedreht. Seit dem 6. April 1980 sorgt die Sommerzeit in Deutschland verlässlich zweimal im Jahr für reichlich Gesprächsstoff. Jetzt ist es – Krise hin oder her – mal wieder soweit. Ein Überblick.



Ich weiß natürlich nicht, was Sie sich für den morgigen Vormittag vorgenommen haben. Mich jedenfalls finden Sie garantiert fluchend vor dem Backofen. Und zwar nicht, weil ein Kuchen angebrannt ist. Ich fluche regelmäßig am letzten Sonntag im März, weil ein ansonsten wenig auffälliger Insektensammler in Neuseeland vor über einem Jahrhundert mehr Tageslicht für seine Käfer, Fliegen und Milben haben wollte. Und weil sich seit 100 Jahren das blödsinnige Gerücht hält, man könne Energie sparen, indem man an der Uhr dreht.

Das ist ein bisschen so, als wenn man den Winter kurzerhand Sommer nennen würde, einfach weil das wärmer klingt. Und ich fluche natürlich auch deshalb, weil es mit der so heftig beschworenen Digitalen Revolution im wahren Leben eben noch nicht so weit her ist. Das Umstellen des grellrot leuchtenden Uhrzeit-Displays an meinem Backofen ist jedenfalls eine Aufgabe für echte Könner. Verdrückt man sich bei der Gelegenheit nämlich im Eingabemenü, antwortet das Gerät mit einem derart schrillen Dauerpiepen, als stünde ein Atommeiler unmittelbar vor der Kernschmelze. Da hilft im Notfall nur ein schneller Griff in den Sicherungskasten.