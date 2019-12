Wunsch erfüllt : Altenheim organisiert Stripper für 89-Jährige

London Ein Altenheim im ostenglischen Bury St Edmunds hat einer 89-Jährigen einen sehnlichen Wunsch erfüllt: Das Heim organisierte für die Rentnerin einen als Feuerwehrmann verkleideten Stripper.

Noch einmal einen attraktiven Mann mit Muskelpaketen sehen - davon hatte eine 89-Jährige in einem englischen Altenheim geträumt. Ihr Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen. Das Heim organisierte einen als Feuerwehrmann verkleideten Stripper, und die alte Dame, Joan, sowie die anderen Bewohnerinnen gerieten ganz aus dem Häuschen, wie Lottie Linton der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Sie arbeitet in der Verwaltung des Heims in Bury St Edmunds in Ostengland und hatte den Stripper organisiert.