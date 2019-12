1600 Filialen werden ausgestattet : Aldi Süd stattet Läden mit Kunden-WLAN aus

Mülheim an der Ruhr Kunden von Aldi Süd haben ab sofort Zugang zu kostenfreiem Wlan. In rund 1600 Filialen wird der Service angeboten. Wir zeigen, wie es funktioniert.

Wer beim Einkaufen bei Aldi Süd Preise mit anderen Anbietern vergleichen will oder Inhaltsstoffe für ein Rezept recherchieren möchte, kann dies nun in rund 1600 Filialen mit einem neuen kostenlosen Wlan-Service bewerkstelligen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Das Netzwerk soll in Anlehnung an die Öffnungszeiten bereitgestellt werden.