Unesco reagierte schon letztes Jahr : Erneut antisemitische Motive bei belgischem Karnevalsumzug

Aalst Seit 600 Jahren gibt es den Karnevalsumzug in Aalst, seit 2010 war er Unesco-Weltkulturerbe. Im letzten Jahr wurde er nach Kontroversen um antisemitische Festwagen davon gestrichen. Dennoch wiederholt sich die Geschichte.

Der Straßenkarneval im belgischen Aalst ist am Sonntag gestartet und ungeachtet israelischen Protests gegen antisemitische Darstellungen dabei. Zu sehen waren unter anderem Karikaturen orthodoxer Juden, zwischen denen Goldbarren liegen, sowie als orthodoxe Juden verkleidete Teilnehmer. Schon im vergangenen Jahr gab es Kritik an der traditionellen Parade, nachdem auf Umzugswagen judenfeindlichen Klischees abgebildet waren, wie etwa auf Geldsäcken sitzende Männer mit Schläfenlocken und Hakennasen.

Der Bürgermeister des belgischen Aalst, Christoph D'Haese, hat den Karnevalsumzug in seiner Stadt gegen Antisemitismus-Vorwürfe verteidigt. "Dies ist keine antisemitische Parade, Aalst ist keine antisemitische Stadt", sagte der Vertreter der flämisch-nationalistischen Partei N-VA vor Beginn der Parade am Sonntag. Wegen judenfeindlicher Figuren hatte die Unesco den Aalster Karneval vergangenes Jahr in einem beispiellosen Schritt von der Liste des Immateriellen Weltkulturerbes gestrichen.