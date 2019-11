A46-Stück eröffnet : Auf NRWs höchster Brücke fließt der Verkehr

Bestwig/Halle In Nordrhein-Westfalen sind am Montag gleich zwei Autobahnabschnitte freigegeben worden. Der Bau des Teilstücks der A46 im Sauerland, das höchste Brückenbauwerk des Landes, war mit großen Herausforderungen verbunden.

Seit 2007 hat der Landesbetrieb in mehreren Abschnitten die bestehende Lücke von Bielefeld geschlossen. Das am längsten fehlende Teilstück der A33 von Halle nach Borgholzhausen führt durch ein Naturschutzgebiet. Zuletzt hatte eine seltene Fledermausart den Bau gebremst. Der Landesbetrieb Straßen.NRW investierte unter anderem in Fledermauskästen und Grünbrücken, an denen die Tiere die Autobahn besser queren können, bevor die Lücke geschlossen werden konnte.