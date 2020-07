Gesuchter festgenommen : 47-Jähriger soll Frau in Leverkusen getötet haben

Leverkusen Ein Mann soll in Leverkusen am Freitag eine Frau getötet haben. Die Polizei fahndete nach ihm. Nun wurde der 47-Jährige festgenommen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in einem Hausflur in Leverkusen ist der Tatverdächtige festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Ihm werde vorgeworfen, die 22-Jährige am Freitagnachmittag getötet zu haben. Er solle noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dem Mann war gefahndet worden.