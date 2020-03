Junge in Recklinghausen im Schrank entdeckt : 44-Jähriger wegen verschiedener Sexual-Delikte angeklagt

Junge in Recklinghausen im Schrank entdeckt

Ein Streifenwagen der Polizei steht vor dem Mehrfamilienhaus, in dem der 15-jährige Jugendliche gefunden wurde. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bochum Vor rund zweieinhalb Monaten wurde ein vermisster 15-Jähriger in einer Wohnung in Recklinghausen entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat nun einen 44-Jährigen wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs und 472 Fälle von sexuellem Missbrauch angeklagt.

Rund zweieinhalb Monate nach der Entdeckung eines vermissten 15-Jährigen in einer Wohnung in Recklinghausen hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen verschiedener Sexual-Delikte erhoben. Sie wirft einem 44-Jährigen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauch und 472 Fälle von sexuellem Missbrauch des Jugendlichen vor, wie ein Sprecher des Landgerichts Bochum am Dienstag sagte. Der Mann war wegen des Besitzes von Kinderpornografie vorbestraft.