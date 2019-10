Hintergründe unklar : 39-Jähriger in Niederbayern erschossen - Zwei Festnahmen

39-Jähriger in Niederbayern erschossen - Zwei Festnahmen

Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen auf dem Parkplatz des Supermarktes in Abensberg. Ein 39 Jahre alter Mann ist aus ungeklärter Ursache erschossen worden. Foto: Alexander Auer/dpa.

Abensberg Ein 39 Jahre alter Mann ist im niederbayerischen Abensberg auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt erschossen worden.

Ein weiterer Mann wurde von Schüssen getroffen und schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte nahmen noch am Abend zwei Verdächtige fest.

Dem Sprecher zufolge fielen die ersten Schüsse auf den 39-Jährigen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz. Etwa eine halbe Stunde später seien in der Nähe, ebenfalls in Abensberg - aber nicht auf dem Parkplatz - weitere Schüsse gefallen. Dabei wurde der zweite Mann schwer verletzt. Ob er in Lebensgefahr war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.