SEK-Einsatz in Bremervörde : 37-Jähriger nach Sprung aus Fenster schwer verletzt

Bremervörde Am Samstag ist ein Mann aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gesprungen. Er hatte zuvor seine Familie in seine Gewalt gebracht und einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Ein 37-Jähriger hat in einem Mehrfamilienhaus in Niedersachsen mehrere Familienmitglieder in seine Gewalt gebracht - und ist dann vor den Augen der Polizei durch ein geschlossenes Fenster im ersten Stock gesprungen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Mann hatte den Angaben zufolge am Samstagvormittag in Bremervörde sich selbst und fünf Familienmitglieder, zum Teil Jugendliche, in der Wohnung in seine Gewalt gebracht und eingeschlossen - und einen SEK-Einsatz ausgelöst.